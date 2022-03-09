الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالتزامن مع يوم الشهيد.. قصة البطل خالد دبابة ابن مدينة طوخ

الشهيد خالد دبابة
الشهيد خالد دبابة

تحتفل الدولة بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛  ومن ضمن الشهداء الذين لهم قصة بطولية مؤثرة النقيب خالد كمال المغربي والذي كان من كتيبة الشهيد أحمد المنسي.

اشتهر خالد محمد كمال المغربى بلقب "الدبابة"، ابن الكتيبة 103 صاعقة، وله ملحمة تتحدث عن شجاعته وتكوينه الإنساني والعسكري. 
 

"خالد دبابة" اسم الشهرة للشهيد، ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، المولود في 5 ديسمبر 1992، التحق بالكلية الحربية عام 2011 وتخرج منها في 22 يونيو 2014 دفعة 108 حربية كتيبه 83 صاعقة، والتحق بقوة الدعم في شمال سيناء، وفي ليلة استشهاده أنهى  صلاة الفجر داخل كتيبته وجهز معداته لترك كتيبته، بناءً على نشرة بانتقاله إلى قوات الصاعقة بالإسكندرية، وفي هذه اللحظة جاءه اتصال من أحد الضباط بكمين مربع البرث برفح يفيد تعرضهم لهجوم إرهابي فيشكّل على الفور قوة دعم، وخرج لنجدة زملائهم.

قبل الوصول إلى موقع الاشتباكات بـ700 متر لمح البطل عربة داخل إحدى العشش على جانب الطريق، بدأ التعامل معها فانفجرت، لتعطل وصول الدعم، وعلى بعد 400 متر أطلق القناصة وابلا من النيران وقذائف (RBG) على المدرعة، وتعامل الشهيد معهم من داخل المدرعة، وقتل العديد إلا أن الإرهابيين دفعوا بسيارة دفع رباعي يقودها انتحاري بها متفجرات من جانب الطريق، لتصطدم بالمدرعة ثم تنفجر.

 

محافظة القليوبية عبد الفتاح السيسي استشهاد يوم الشهيد أحمد المنسي الرئيس عبد الفتاح السيس الشهيد أحمد المنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

رئيس مركز البحوث الفلكية يوضح حقيقة الزلزال: سنصدر بيانًا رسميًا بكل التفاصيل

كنز من الوفاء والإنسانية بقصص الشهداء الحقيقة.. نص كلمة السيسي اليوم

وزير الهجرة تتصل بالشاب المصري «منقذ العرب» في أوكرانيا: هذه الإنسانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا