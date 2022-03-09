بالتزامن مع يوم الشهيد.. قصة البطل خالد دبابة ابن مدينة طوخ

تحتفل الدولة بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومن ضمن الشهداء الذين لهم قصة بطولية مؤثرة النقيب خالد كمال المغربي والذي كان من كتيبة الشهيد أحمد المنسي.

اشتهر خالد محمد كمال المغربى بلقب "الدبابة"، ابن الكتيبة 103 صاعقة، وله ملحمة تتحدث عن شجاعته وتكوينه الإنساني والعسكري.



"خالد دبابة" اسم الشهرة للشهيد، ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، المولود في 5 ديسمبر 1992، التحق بالكلية الحربية عام 2011 وتخرج منها في 22 يونيو 2014 دفعة 108 حربية كتيبه 83 صاعقة، والتحق بقوة الدعم في شمال سيناء، وفي ليلة استشهاده أنهى صلاة الفجر داخل كتيبته وجهز معداته لترك كتيبته، بناءً على نشرة بانتقاله إلى قوات الصاعقة بالإسكندرية، وفي هذه اللحظة جاءه اتصال من أحد الضباط بكمين مربع البرث برفح يفيد تعرضهم لهجوم إرهابي فيشكّل على الفور قوة دعم، وخرج لنجدة زملائهم.

قبل الوصول إلى موقع الاشتباكات بـ700 متر لمح البطل عربة داخل إحدى العشش على جانب الطريق، بدأ التعامل معها فانفجرت، لتعطل وصول الدعم، وعلى بعد 400 متر أطلق القناصة وابلا من النيران وقذائف (RBG) على المدرعة، وتعامل الشهيد معهم من داخل المدرعة، وقتل العديد إلا أن الإرهابيين دفعوا بسيارة دفع رباعي يقودها انتحاري بها متفجرات من جانب الطريق، لتصطدم بالمدرعة ثم تنفجر.