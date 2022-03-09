وزير الزراعة يترأس مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وناقش الاجتماع بعض القرارات التي تسهم في دعم الاستثمار الزراعي تشجيعا لصغار المزارعين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي لمشروعات النفع العام في المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

وافق المجلس أيضا على السير في إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع القومي 1.5 مليون فدان بالشهر العقارى لصالح شركة الريف المصرى الجديد حتى يتسنى للشركة إصدار العقود النهائية للمنتفعين تحقيقا للاستقرار الاجتماعي لهم.

كما قام مجلس الإدارة باعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية للهيئة في سابقة لم تحدث منذ أكثر منذ 20 عاما، وقد أشاد وزير الزراعة بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في المشاركة الفعالة وإيجاد حلول ساهمت في إظهار القوائم المالية للهيئة بشكل يعبر عن مركزها الحقيقي، ووجه باستمرار التعاون الفعال بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات.

فى نهاية الاجتماع قدم “القصير” الشكر لأعضاء مجلس إدارة وقيادة الهيئة على ما قدموه من جهود في سبيل الإرتقاء بالعمل، وكذلك تحصيل مستحقات الدولة والتي تجاوزت مليار جنيه سنويا.

من ناحيته الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية استعراض إنجازات الهيئة عن الفترة من يوليو 2021 وحتى فبراير 2022 فى مجالات التوسع الافقى والتحول الرقمي، ودعم الاستثمار الزراعى والتحصيل والعقود.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التوسع الأفقي، ودعم الاستثمار الزراعي من أجل زيادة الرقعة الزراعية.