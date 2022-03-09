الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: زيارة الرئيس السيسي للمملكة تعكس عمق العلاقات التاريخية العريقة

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للمملكة

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمملكة العربية السعودية أمس، واستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، والمباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعكس عمق العلاقات التاريخية العريقة وحرص القيادة في البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة، والتنسيق المستمر للرياض والقاهرة تجاه القضايا وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ودعم سبل الاستقرار.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، بعنوان (علاقات تاريخية): "تتَّسمُ علاقة المملكة ومصر بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، مما عزَّز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية".

وأضافت:" ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية و”بروتوكول” ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية".

السعودية الرئيس السيسي السيسي مصر والسعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

أول تعليق من رضا عبدالعال بعد اكتساح الأهلى بيراميدز

ترفع القيمة السوقية للأراضي.. إنجاز تأهيل وتبطين 4567.60 كيلو متر من الترع المتعبة

حملات مكبرة لإزالة 75943 حالة تعدِ على نهر النيل وفرعيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل