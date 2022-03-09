الجيش الروسى يعلن استمرار التقدم والسيطرة على 7 بلدات أوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف عن السيطرة على 7 بلدات أوكرانية وتقدم وحدات من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية نحو ماريوبل.

وقال كوناشينكوف: "استمرت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بعملياتها الهجومية، وسيطرت على بلدتين، وفرضت وحدات من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرتها على بلدات أولينوفكا وبولنوي ويوجنودونباسك"، وأ ضاف أن "وحدات من الجيش الروسي سيطرت أيضا على بلدتين أوكرانيتين".

وتابع: "في مدينة ماريوبول، بعد انتهاء وقف إطلاق النار، تقدمت وحدات من قوات جمهورية دونيتسك 800-900 متر أخرى".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوك رانيا و نزع السلاح الأوكراني و اجتثاث النازية في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن رو سيا لديها السيادة الجوية فوق أوكرانيا.

وطالب مجددا في حوار مع شبكة إيه بي سي الأمريكية بفرض حظر للطيران فوق بلاده، قائلاً إنها مسألة تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية على المنشآت المدنية.

وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو) أعرب زيلينسكي عن خيبة أمله. و قال إن التحالف ليس مستعدا لقبول أو كرانيا عضوا به.

وقال: "التحالف خائف من أمور مثيرة للجدل وحدوث مواجهة مع روسيا".

وأشار إلى الإحجام عن الانضمام للحلف، وق ال إن أوكرانيا ليست دولة ذليلة تتوسل من أجل أي شيء.

يشار إلى أنه منذ إجراء تعديل دستوري عام 2019، أصبح الانضمام للناتو هو الهدف المعلن لأو كرانيا.

كما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده لإجراء مباحثات بشأن وضع المناطق المنفصلة في شرق أوكرانيا و شبه جزيرة القرم التي قامت روسيا بضمها.