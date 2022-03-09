الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تزور الصين فى مايو

ميشيل باشليت
ميشيل باشليت

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أنها ستقوم بزيارة إلى الصين في مايو، وستزور خلالها شينجيانج.

وأعربت باشيليت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  عن سعادتها بإعلان التوصل مؤخرا إلى اتفاق مع حكومة الصين بشأن الزيارة، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقالت إن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبكين "شرعا في الاستعدادات الملموسة للزيارة التي من المتوقع إجراؤها في مايو".

في غضون ذلك، طالبت ما يقرب من 200 جماعة حقوقية يوم الثلاثاء بأن يصدر مكتب باشيليت تقريره الذي طال تأجيله حول وضع الحقوق في شينجيانج.

وكانت هناك دعوات لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لزيارة شينجيانج ونشر نتائج مكتبها حول الوضع هناك.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن مليون شخص من الأقليات المسلمة قد سُجنوا في "معسكرات إعادة التثقيف" في شينجيانج، وهي منطقة في أقصى الغرب، حيث تتهم الصين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعقيم القسري للنساء والعمل القسري.

الامم المتحدة الصين معسكرات وست صحيفة صحي حقوق الانسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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