الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ميتا» تتخذ تدابير لحماية مستخدمى «إنستجرام» بأوكرانيا وروسيا

ميتا
ميتا

قالت شركة "ميتا" المالكة لبرنامج التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إن هذه المنصة “ستتوقف عن إظهار اشتراكات المستخدمين في روسيا وأوكرانيا”.

وجاء في بيان للشركة أنه "من أجل حماية المجتمعات في أوكرانيا وروسيا، سنخفي معلومات المستخدمين المتعلقة بمتابعة الأشخاص، والحسابات التي تتابعهم، والأشخاص الذين يتابعون بعضهم البعض في حسابات شخصية موجودة في هذين البلدين".

يذكر أن هيئة الاتصالات الروسية كانت أعلنت، الجمعة، حجب موقع فيسبوك اعتبارا من 4 مارس.

وعلى صعيد آخر، أعلنت منصة “ميتا” إيقاف شبكة يديرها أشخاص في روسيا وأوكرانيا تستهدف أوكرانيا لانتهاكها سياسات المنصة.

وذكرت ميتا “الشركة الأم لفيسبوك”- في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم- أن الشبكة تدير مواقع تتظاهر بأنها كيانات إخبارية مستقلة وأنشأت شخصيات مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook وInstagram وTwitter وYouTube وTelegram وأيضًا Odnoklassniki الروسية و VK.

وفقا لميتا، شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة  استهداف الأشخاص في أوكرانيا، بما في ذلك الشخصيات العسكرية والعامة الأوكرانية، وتواصل ميتا تطبيق إجراءات الخصوصية والأمان لمساعدة الأشخاص في أوكرانيا وروسيا على حماية حساباتهم من الاستهداف.

وتتكون الشبكة من 40 حسابًا وصفحة ومجموعات على Facebook وInstagram تم تشغيلها من روسيا وأوكرانيا واستهدفت العديد من الأشخاص في أوكرانيا عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال مواقع الويب الخاصة بهم.

في نفس السياق، قالت شركة ميتا الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك الجمعة إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال جلايشر على تويتر “نواصل أيضًا وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية. تم البدء في تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع”. مضيفا “نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا في أي مكان في العالم”.

حماية روسيا أوكرانيا روسي مستخدمى أوكرانيا وروسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

اليابان ترفض طلبا أوكرانيا من أجل تزويدها بالسلاح و الذخائر

بولندا: لا نستطيع اتخاذ قرار بتسليم أوكرانيا أسلحة هجومية

الخارجية الهندية تعلن إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبى بشأن قضايا ثنائية ودولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل