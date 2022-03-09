السفير السورى بموسكو يحذر من تحول أوكرانيا إلى «إدلب أوروبية»

كشف السفير السوري لدى موسكو رياض حداد أن القرار الذي اتخذته السلطات في كييف قد يحول أوكرانيا إلى "إدلب أوروبية كبيرة".

وعلق حداد على إنشاء فيلق أجنبي في أوكرانيا قائلا: "من الضروري إدراك هذا الخطر الذي يلوح في الأفق والذي يسعى إلى تحويل أوكرانيا إلى إدلب أوروبية كبيرة، وأنه يشكل تهديدا للأمن الروسي والأوروبي وحتى العالمي".

وأكد السفير السوري أنه من خلال مثل هذه الأعمال، تسمح كييف مدعومة من الغرب، للإرهابيين بالتسلل إلى أوروبا وتمنحهم حرية التصرف.

وشدد السفير على أن هذه القوات التي تحمل أسلحة الناتو في أيديها، تستخدم لإرضاء المصالح السياسية للدول الغربية التي ما زالت غير قادرة على إدراك الخطر الذي تشكله مثل هذه الممارسات على العالم والحضارة الإنسانية.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن بدء تشكيل ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن بلاده سجلت 20 ألف طلب من المتطوعين من 52 دولة في العالم.

وعلى صعيد آخر، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لن تستجيب للدعوات إلى فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا، لأن هذا الإجراء سيكون محفوفًا بخطر نشوب حرب مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي : "إعلان منطقة حظر طيران محدودة سيتطلب في أي حال من الأحوال فرض حظر طيران حتى لو كان يدور الحديث عن منطقة جغرافية أصغر، هذا الأمر سيظل يتطلب إسقاط الطائرات الروسية في حال دخولها إلى هذه المنطقة".

وتابعت بساكي: "لهذا السبب لا تزال لدينا مخاوف من أن هذا الإجراء من شأنه أن يكون تصعيدًا للأوضاع يمكن أن يقودنا إلى الحرب مع روسيا، الأمر الذي لا ينوي الرئيس القيام به".

ولفتت المسئولة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان زعماء بعض الدول الاستعداد للعمل مع روسيا وأوكرانيا لحلحلة التوتر الراهن.

جاء تعليق البيت الأبيض على نشر رسالة مفتوحة وقع عليها مسئولون سابقون تصفهم وسائل الإعلام بـ"نخبة السياسة الخارجية" في الولايات المتحدة تدعو إدارة بايدن إلى إعلان "منطقة حظر طيران محدودة" فوق أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا هناك.

وقبل قليل، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، مساء الثلاثاء، بأن محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بلغت منعطفًا حاسمًا.

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليون قولهم إنهم يشعرون بأن هناك تليينًا في مواقف الجانبين خلال الـ24 ساعة الماضية.