الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تحذر من مخاطر تأجيل مفاوضات فيينا حول الصفقة النووية مع إيران

مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا

أعربت فرنسا عن قلقها من أن أي تأجيل مفاوضات فيينا لإحياء الصفقة النووية مع إيران قد يمثل مخاطر على إمكانية التوصل إلى اتفاق الذي قالت إنه بات "قريبًا جدًا".

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، من بالغ الأهمية التوصل إليه طالما يوجد هناك وقت لذلك، خاصة قبل أن يحرم التقدم في تطوير البرنامج النووي الإيراني خطة العمل الشاملة المشتركة من أي معنى في سياق عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت الوزارة مع ذلك: "نحن قلقون حيال المخاطر التي تمثلها مهل إضافية على إمكانية إبرام اتفاق مع إيران".

وقالت إن باريس تدعو مع لندن وبرلين "جميع الأطراف الأخرى إلى تبني مقاربة مسؤولة واتخاذ القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق".

إيران الاتفاق النووى مفاوضات فيينا وزارة الخارجية الفرنسية فرنسا

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الوضع سيئ!

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