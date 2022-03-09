الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدارة بايدن: لم نطلب من الحلفاء الأوروبيين حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

بايدن
بايدن

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لم تطلب من الحلفاء الأوربيين التخلي عن النفط والغاز الروسيين على غرار الولايات المتحدة، محملة روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي : "لم نتوقع ولم نطلب منهم اتخاذ نفس الخطوات التي أعلنا صباح اليوم. لديهم إمكانيات أخرى وطاقات أخرى تختلف عن تلك التي توجد لدينا".

 

كما اعتبرت بساكي أن "الأمريكيين يدفعون أكثر في محطات التزود بالوقود بسبب تصرفات" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 

وجددت بساكي: "ما يحدث هو قفزة للأسعار ناجمة عن أعمال بوتين وليس عقوباتنا".

 

وأوضحت أن على المواطنين الأمريكيين ممارسة الضغط ليس على حكومة البلاد وإنما على شركات النفط مطالبين إياها "بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة".

 

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق  فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا في إطار الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الاوروبي روسي روسيا اوروبي الاوروبيين النفط والغاز إدارة بايدن

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الوضع سيئ!

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