حاكم دبى يبحث مع رئيسة وزراء بنجلاديش سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيسة وزراء بنجلاديش سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا إلى أهمية تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين، خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم و الازدهار.

من جانبها، أشادت رئيسة وزراء بنجلاديش بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلادها و دولة الإمارات، معربة عن أملها في تطويرها للوصول بها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون بين البلدين ضمن مختلف المجالات.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مشاركة الإمارات في اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 18 وحتى 24 أبريل 2022.

وذكرت وكالة أنباء الإمارت "وام"، أن الحسيني شدد على الأهمية الكبيرة للجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي لتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، و تلبية متطلبات التمويل للبلدان الأعضاء الأشد احتياجا إليها، فضلًا عن معالجة مختلف التحديات الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم.

و أشار "الحسيني"، إلى حرص الإمارات على تنمية العلاقات الثنائية، و تعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية و الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، لتقديم حلول مستدامة لضمان ا لاستقرار و النمو الاقتصادي و المالي العالمي، و الحد من الفقر و بناء الرخاء، و تشجيع التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.