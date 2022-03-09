الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حاكم دبى يبحث مع رئيسة وزراء بنجلاديش سبل تعزيز التعاون الثنائي

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

بحث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيسة وزراء بنجلاديش سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا إلى أهمية تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين، خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة  وتسهم في تحقيق التقدم و الازدهار.

من جانبها، أشادت رئيسة وزراء بنجلاديش بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلادها و دولة الإمارات، معربة عن أملها في تطويرها للوصول بها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون بين البلدين ضمن مختلف المجالات.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مشاركة الإمارات في اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 18 وحتى 24 أبريل 2022.

وذكرت وكالة أنباء الإمارت "وام"، أن الحسيني شدد على الأهمية الكبيرة للجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي لتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، و تلبية متطلبات التمويل للبلدان الأعضاء الأشد احتياجا إليها، فضلًا عن معالجة مختلف التحديات الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم.

و أشار "الحسيني"، إلى حرص الإمارات على تنمية العلاقات الثنائية، و تعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية و الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، لتقديم حلول مستدامة لضمان ا لاستقرار و النمو الاقتصادي و المالي العالمي، و الحد من الفقر و بناء الرخاء، و تشجيع التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.

مجلس الوزراء رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد التنمية المستدامة محمد بن راشد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

متحدث «الوزراء»: شحنة قمح قادمة من روسيا خلال شهر

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

الاتحاد الأوروبى يشدد على دعم المرأة الليبية

حاكم دبى يبحث مع رئيسة وزراء بنجلاديش سبل تعزيز التعاون الثنائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل