الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: شبكات منظمة تقود احتكار السلع لتجويع المواطنين

قيس سعيد و نجلاء
قيس سعيد و نجلاء بودن

استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء الثلاثاء، بقصر قرطاج،  نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية.

وتناول الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة مسالك التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص وذلك وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية.

وشدد قيس سعيد على أن هذه الظاهرة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع، بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلي لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد.

كما تناول هذا اللقاء الاستشارة الوطنية. وتم النظر في سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل بداية من يوم غدٍ إلى الأحد القادم لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد،  الأحد الماضي بقصر قرطاج،  نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل.

وخصص اللقاء للنظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالنسبة إلى القضاة من الأسلاك الثلاثة (عدلي، إداري، مالي) من المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى.

قيس سعيد يؤكد احترام الحقوق والحريات

كما استقبل  قيس سعيد،  السبت الماضي بقصر قرطاج،  نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وأشار رئيس تونس إلى أن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في كنف الحرية والديمقراطية.

وبين رئيس الدولة قيس سعيد أن الظرف صعب ولكن لا بد من النظر في أسباب ذلك داخليًا ودوليًا.

وأكد قيس سعيد على الحرص الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج، وأضاف بأنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها.

قيس سعيد تونس رئيس تونس الشعب التونسي نجلاء بودن قصر قرطاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

النجم اللبنانى رامى عياش لـ«الدستور»: أغنية «أنت لي» تجربة جريئة ومختلفة.. وطرح الكليب بالأبيض والأسود أضاف للأغنية

جمع 50 مليون جنيه.. ضبط نصاب أوهم ضحاياه بعلاجهم بالأعشاب

«الأعمال السعودى المصرى»: زيارة السيسى للمملكة لها أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل