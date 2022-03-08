الرئيس التونسى: شبكات منظمة تقود احتكار السلع لتجويع المواطنين

استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء الثلاثاء، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية.

وتناول الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة مسالك التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص وذلك وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية.

وشدد قيس سعيد على أن هذه الظاهرة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع، بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلي لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد.

كما تناول هذا اللقاء الاستشارة الوطنية. وتم النظر في سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل بداية من يوم غدٍ إلى الأحد القادم لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأحد الماضي بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل.

وخصص اللقاء للنظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالنسبة إلى القضاة من الأسلاك الثلاثة (عدلي، إداري، مالي) من المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى.

قيس سعيد يؤكد احترام الحقوق والحريات

كما استقبل قيس سعيد، السبت الماضي بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وأشار رئيس تونس إلى أن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في كنف الحرية والديمقراطية.

وبين رئيس الدولة قيس سعيد أن الظرف صعب ولكن لا بد من النظر في أسباب ذلك داخليًا ودوليًا.

وأكد قيس سعيد على الحرص الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج، وأضاف بأنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها.