الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هجوم عنصرى يستهدف أحد المراكز الإسلامية فى واشنطن

هجوم على مركز إسلامي
هجوم على مركز إسلامي

تعرض أحد المراكز الإسلامية في مدينة بورين بولاية واشنطن الأمريكية لهجوم عنصري، حيث اصطدمت إحدى السيارات بمصلى المركز ليلوذ سائقها بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.

ويعد هجوم "بورين" هو الخامس في غضون الأربعة أشهر الماضية في واشنطن. ففي ديسمبر الماضي، ألقى أحد الأشخاص عبوة ناسفة على المركز الإسلامي في مدينة أوليمبيا مما تسبب في انفجار ضخم سمع دويه على بعد ميلين.

ومع تكرار الاعتداءات على دور العبادة بالآونة الأخيرة، يحذر مرصد الأزهر من التداعيات الخطيرة لمثل تلك الاعتداءات على أمن واستقرار المجتمعات الغربية، الأمر الذي ينبغي أن يقابله إجراءات قانونية تكفل حماية الدور ومعاقبة مرتكبي هذه الاعتداءات.

في السياق، استقبل أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر.

وتقدم شيخ الأزهر بالتهنئة للمستشار بولس فهمي على توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق في هذه المهمة، وقيادة المحكمة إلى المزيد من النجاح والازدهار وحماية الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون، بما فيه مصلحة مصر وشعبها.

وأعرب المستشار بولس فهمي عن شكره وتقديره للتهنئة التي تلقاها من الإمام الأكبر بعد تعيينه رئيسًا للمحكمة وتكرار هذه التهنئة اليوم، مؤكدًا أن شيخ الأزهر يعبر دائمًا عن وسطية واعتدال هذه المؤسسة العريقة ودورها الوطني المشهود، وجهوده في الداخل والخارج يشهد لها الجميع ولها تأثيرها البالغ في خدمة الإنسانية.

وتبادل الطرفان الحديث حول أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون، والمساهمة بدور بارز وفعال في حفظ الوطن واستقراره، مؤكدين أن المحكمة تتمتع بخبرات وتقاليد عريقة جعلتها مصدر فخر للمصريين بين المحاكم الدستورية في العالم.

هجوم يستهدف مركز اسلامى الأزهر المفتي يحذر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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