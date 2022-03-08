«الصحة الفلسطينية» تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 5 وفيات و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 1420 حالة تعافٍ.

وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات منذ بدء رصد الوباء في مارس 2020، إلى 5588 وفاة و652,763 إصابة، مقابل 639,923 حالة تعافٍ.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 254 إصابة جديدة في الضفة الغربية، من بينها 170 إصابة في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى تسجيل 211 إصابة في قطاع غزة.

كما سجلت الصحة الفلسطينية حالتي وفاة في قطاع غزة وحالة وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة في نابلس، وحالة وفاة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 57 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضًا، بينهم 15 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة حاليًا 7255 إصابة تتركز غالبيتها في قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، و4,769 إصابة، أمس الإثنين.

وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء رصد الوباء في فبراير 2020 إلى 10322 وفاة، بعد تسجيل 40 وفاة جديدة، في حين بلغت حصيلة الإصابات 3683663 إصابة.

وواصل عدد المصابين بحالة حرجة انخفاضه ليصل إلى 429 مصابًا منهم 180 مصابًا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، ويبلغ عدد الحالات النشطة 48408 حالة.

وأشارت المعطيات إلى انخفاض المعدل الأسبوعي للإصابات والحالات الحالات الحرجة والوفيات، حيث شخصت خلال الأسبوع الأخير 45739 إصابة بانخفاض بنسبة 30.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما شخصت 206 إصابات حرجة بتراجع بنسبة 28.2%، فيما سجلت 83 حالة وفاة بانخفاض بنسبة 51.7%.