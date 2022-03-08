إحالة مسؤولين بالهيئة العامة للثروة السمكية للمحاكمة التأديبية العاجلة

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومديرة شئون العاملين بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة مستمرة لمدة عام ونصف.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 27 لسنة 64 قضائية عليا أن "ي ع" ، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية لم يتخذ إجراءات إعادة العرض على رئيس الهيئة جهة عمله بأن إعفاء المهندسة "ر.م" من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف لمدة عام ونصف مخالفًا للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2008 مما ترتب عليه حدوث هذا الإعفاء وعدم الوقوف على مدى انتظامها في العمل طوال هذه الفترة، وبالتالي أحقيتها في مرتبها من عدمه

وتبين من مذكرة النيابة الإدارية وتقرير الاتهام أن "ن.ع" ، مديرة شئون العاملين بالهيئة وافقت على إعفاء ذات المهندسة من التوقيع لمدة عام ونصف دون سند قانوني مما ترتب عليه ذات الأثر السابق، وانتهت الأوراق إلى أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام القانونية المقررة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي