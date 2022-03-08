المؤبد لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أفراد تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين تخصص فى الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية آلية وذخائر.

ووردت إلى أجهزة أمن القليوبية والإدارة العامة لمباحث المخدرات معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي خطير، يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين يتخذون من أحد الجراجات، في عقار تحت الإنشاء على الطريق الزراعي بالقليوبية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي وأن المتهمين 4 عاطلين يتزعهم شخص يُدعى "ن.ع."، ورفقته 3 آخرين يقومون بترويج المواد المخدرة منها ا"لشادو والاستروكس والبينا كافور والهيروين والبانجو والقنب" والأقراص المخدرة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الوكر، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 11 ألف جرعة مخدرات مختلفة الأنواع، وكيلو ونصف بانجو وقنب، و1600 قرص مخدر وضبط بندقيتين آليتين وطبنجة وفرد خرطوش و118 ألف جنيه و4 آلاف ريال سعودي وسيارتين تم مصادرة المضبوطات وحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد والغرامة المالية.