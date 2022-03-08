الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالمطرية

مصرع فتاة سقطت من
مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع

تجرى النيابة العامة فى المطرية الثلاثاء، تحقيقاتها حول مصرع فتاة عقب سقوطها من الطابق الرابع، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة ولبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت باستدعاء أسرة الضحية لسماع أقوالهم والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت قد لقيت فتاة مصرعها بعد سقوطها من الطابق الرابع في ظروف غامضة بمنطقة المطرية. 

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "ا. م"، 24 سنة، وتبين سقوطها من الطابق الرابع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة التحقيق فتاة الطابق الرابع الطب الشرعي

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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