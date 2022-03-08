الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين جراء انقلاب ميكروباص فى ترعة الإسماعيلية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

تباشر جهات التحقيق بالإسماعيلية التحقيق في واقعة إصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في ترعة الإسماعيلية.

البداية كانت بورود إخطار إلى مدير أمن  الإسماعيلية من غرفة عمليات النجدة يفيد  بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في ترعة الإسماعيلية.

على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ8 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم.

 تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد انقلاب ميكروباص، بترعة الإسماعيلية، أمام عزالدين، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وجمعيهم من مدينة الإسماعيلية، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ8 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، وتم رفع الميكروباص من مياه ترعة الإسماعيلية.

10 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص ترعة الإسماعيلية غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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