الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة مطروح تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت جامعة مطروح ندوة، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بذكرى الإسراء والمعراج، بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات.

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حاضر خلال الندوة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف، وذلك بمركز إعلام مطروح.

ورحب رئيس الجامعة بالحضور، موضحًا أننا نحتفل  بذكرى عطرة على قلوبنا جميعًا وهي ذكرى الإسراء والمعراج، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن رحلة الإسراء والمعراج تعلمنا جميع القيم التي نحتاج لاسترجاعها، حتى نستلهم معاني السيرة النبوية العطرة ونطبقها في حياتنا، مؤكدًا على دور الجامعة كأحد صروح العلم والفكر في عقد هذه الندوات التنويرية التي تنير بصائر الشباب وخاصة شباب الجامعة، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لأبنائه الطلاب.

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وهنأ الدكتور محمود عباس الحضور بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مشيرًا إلى أن الهدف منها أعمق من مداواة أحزان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مليئة بالدلالات والمعالم الغيبية وآيات الله الكبرى التي أراها لنبيه في الرحلة التي هيأها الله لرسوله الكريم، مؤكدًا أن العلم رسالة سامية يدعو إليها ديننا الحنيف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الإسراء والمعراج بيان  لمكانة وقدر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مضيفًا أنها تمثل رحلة التكريم لرسول الله بعد جهاده وصبره وتحمله مشاق الدعوة فكانت الجائزة العظيمة بهذه الرحلة المباركة، فلا طاعة ولا نجاح بدون صبر، موضحًا أن رسولنا الكريم خلال رحلة المعراج انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، لتنكشف له الحقائق ويرى من آيات ربه الكبرى مما لم يطلع عليه أحد قبله، ولتفرض عليه الصلاة فتكون معراج العبد لربه بيانًا لفضله وتكريمًا لأمته.

واختتم حديثه بدعوة الطلاب بأن يكون حادث الإسراء والمعراج درسًا لهم، وركن يعتصموا به، داعيًا لهم أن يتسلحوا بالعلم والخلق للنهوض بوطننا الحبيب مصر.

وزارة الأوقاف جامعة مطروح الإسراء والمعراج السيرة النبوية مطروح

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