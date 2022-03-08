ضبط تشكيل عصابى من 3 عاطلين لاتجارهم بالمواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لممارستهم نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز بقيام أفراد تشكيل عصابى، باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدر وحيازة الأسلحة النارية.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية وعلى الفور تشكل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها ومعاونة النقباء محمد صلاح وإسلام صادق ومصطفى نبيل، وتمكنوا من ضبط كلا من «أ س ح» 34 سنة، و«م ص م» 20 سنة، و«م ح ن» 25 سنة، عاطلين ومقيمين دائرة المركز، وبحوزتهم سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» وعددا من الطلقات من ذات العيار، و1.5 كيلو من مخدر البانجو، و50 جرامًا من مخدر الهيروين، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالى وهواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.