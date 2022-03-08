الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل قضية المتهم بقتل زوجته خنقا في الشرقية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، تأجيل قضية المتهم  بقتل زوجته خنقا والتخلص من جثتها بترعة فى ديرب نجم للمحاكمة إلى 7 مايو المقبل 

بداية الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة بمياه ترعة بدائرة مركز ديرب نجم، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، لإجراء الفحوصات والتحريات، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة متزوجة تدعى"ع" 23 ربة منزل مقيمة قرية قرموط صهبرة دائرة مركز ديرب نجم، تم انتشال جثتها ونقلها إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها من قبل مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة ديرب نجم، التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائى من ضباط البحث الجنائى بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة التى ظلت لعدة أيام لغز كبير، لتظاهر الزوج "إ" 27 عاما نقاش بالحزن الشديد على زوجته والبكاء المستمر، لكن من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمكان، تم الاشتباه فى الزوج واصطحابه إلى ديوان المركز للتحقيق معه أنكر فى بداية الأمر وبتضيق الخناق عليه انهار واعترف، وأرشد عن مكان المصوغات الذهبية، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

جنايات الزقازيق قتل زوجته ديرب نجم مدير أمن الشرقية البحث الجنائي

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وائل لطفي

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