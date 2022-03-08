علاء عابد: اهتمام الدولة بالمرأة غير رؤية العالم لمصر

وجه النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، التحية للمرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأءة، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي غيرت رؤية العالم لمصر بعد هذا الاهتمام غير المسبوق بها.

كما وجه النائب الأول لرئيس البرلمان العربي التهنئة للسيدة انتصار السيسي، لدورها الكبير فى دعم المرأءة وإحساسها بالمسئولية الملقاه على عاتق المرأة، وهو ما جعلها داعم لها، مؤكدا أنها أثبتت أن المرأءة داعم أساسي في نجاح الأسرة وتماسكها وهي جزء لا يتجزأ أيضا من نجاح الرجل، وهو ما رأيناه ولمسناه بأنفسنا من خلال دور هذه السيدة العظيمة التى قامت بدور عظيم وأثبتت أن نجاح المرأءة لا يقتصر على نجاحها فى العمل فقط ولكن أيضا نجاحها فى تكوين أسرة ناجحة متماسكة.

وأكد النائب علاء عابد، أن المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت المرأة كفاءتها في جميع المناصب التي تولتها خلال هذه الفترة، موجها التحية لكل سيدة مصرية أثبتت كفائتها في بيتها وعملها لخدمة وطنها.

وأضاف أنه منذ أيام قليله تم جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة في مجلس الدولة، وهذا القرار هو حصاد ثمار النضال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساند المرأة، فمنذ 72 عاما لم تجلس المرأة على منصة القضاء، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، وتقدير دورها في كافة المجالات وأنها استطاعت إثبات كفائتها وكانت على قدر المسؤلية.