الإعلام السعودى يسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى للرياض

سلطت الصحف السعودية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، مشيرة إلى أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية ومدى أصالة ومتانة العلاقات التاريخية، وتبرز سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات.

صحيفة اليوم

أبرزت صحيفة "اليوم" السعودية زيارة الرئيس السيسي إلى الرياض اليوم الثلاثاء، وذكرت أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وأشارت إلى أن زيارة السيسي تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

صحيفة الوئام

فيما ذكرت صحيفة "الوئام" أن الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة فيما بينهما وتنسيق المواقف، ودعمها في كافة المجالات.

وأَضافت أن الزيارة تتضمن أيضًا التنسيق الكامل والتشاور الدائم حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن ذلك هو سمة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

آراب نيوز

أكدت صحيفة "آراب نيوز" أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تندرج في إطار العلاقات المتجذرة بين البلدين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يناقش خلال زيارته الرسمية العلاقات الثنائية مع العاهل السعودي الملك سلمان، كما سيناقش العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وأوضح: “سيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.