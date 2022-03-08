رئيس مجلس النواب الأردني يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري والوفد المرافق.

وأكد الدغمي بحسب بيان للمجلس النواب الأردني ، عمق العلاقات الأردنية الليبية، وموقف الأردن الداعم لوحدة ليبيا، ودعم الجهود للتوصل إلى الحل السياسي الذي توافق عليه الليبيون ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها.

من جهته، ثمن "المشري" عمق العلاقات الأردنية الليبية، ودور الأردن ودعمه للمسار السياسي في ليبيا.

وذكر البيان أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وأعضاء الوفد المرافق جانبا من جلسة مجلس النواب.