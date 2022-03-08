الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس النواب الأردني يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

عبد الكريم الدغمي
عبد الكريم الدغمي

التقى رئيس مجلس النواب الأردني  عبد الكريم الدغمي، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري والوفد المرافق.

وأكد الدغمي بحسب بيان للمجلس النواب الأردني ، عمق العلاقات الأردنية الليبية، وموقف الأردن الداعم لوحدة ليبيا، ودعم الجهود للتوصل إلى الحل السياسي الذي توافق عليه الليبيون ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها.

من جهته، ثمن "المشري" عمق العلاقات الأردنية الليبية، ودور الأردن ودعمه للمسار السياسي في ليبيا.

وذكر البيان أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا  وأعضاء الوفد المرافق جانبا من جلسة مجلس النواب.

 

رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي ليبيا خالد المشري العلاقات الأردنية الليبية الأردن الليبيون طموحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مصر تسجل تقدمًا بريادة الأعمال النسائية في المنطقة الأورومتوسطية

الجزائر: الدور الاجتماعي للدولة منصوص عليه منذ بيان انطلاق الثورة التحريرية

تجديد حبس المتهمين بقتل طفل فى مشاجرة بمنطقة المرج 15 يوما

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة في يوم الشهيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟