ضبط 7742 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحرير محاضر لـ 7742 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7685 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

