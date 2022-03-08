الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7742 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحرير محاضر لـ 7742 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7685 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
 

وزارة الداخلية الكمامات الواقية سداد الغرامة الإجراءات القانونية النيابة العامة الغرامة المقررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مصر تسجل تقدمًا بريادة الأعمال النسائية في المنطقة الأورومتوسطية

الجزائر: الدور الاجتماعي للدولة منصوص عليه منذ بيان انطلاق الثورة التحريرية

تجديد حبس المتهمين بقتل طفل فى مشاجرة بمنطقة المرج 15 يوما

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة في يوم الشهيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟