«التضامن»: أكثر من 2 مليون مستفيد من برنامج «تكافل» بدعم 1.5 مليار شهريا

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون، و108 آلاف، و343 مستفيدًا حتى فبراير، مقارنة بـ2 مليون و107 ألاف 440 مستفيدا خلال يناير الماضي.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 3 شروط لاستمرار الحصول على الدعم النقدي “تكافل” وهى حضور الأبناء خلال ايام الدراسة بنسبة 80%، وينص الشرط الثاني على زيارة الأم ومتابعتها للوحدة الاجتماعية مع أطفالها بما يصل إلى 4 مراتسنويا، كذلك وضعت الوزارة مؤخرًا شرط عدم الزواج المبكر للبنات أقل من 18 عامًا.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة لرفع وعي المجتمع بأن أثر برنامج الدعم النقدي "تكافل" ليس فقط ماديًا في مساعدة الأسرة في تغطية بعض نفقاتها، ولكنها ايضا يشمل الأثر الصحي على صحة الأم والطفل والتي تساهم في القضاء على أمراض سوء التغذية كالأنيميا والتقزم بين السيدات والأطفال، كما انه يعزز مفاهيم الأسرة الصغيرة وأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بالمتابعة الصحية، و انتظام الأطفال في التعليم الأساسي وتشجيعهم على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يساهم ذلك تباعا في تمكين الأسر الأولى بالرعاية ويساعد تدريجيًا على كسر حلقة الفقر بأبعاده المختلفة، والتحول من مرحلة الحماية إلى الإنتاج.



وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حوالي 2.5 مليون سيدة يحصلن على «تكافل وكرامة» (بنسبة 75%) بما يصل الى 1,54 مليار جنيه تكلفة شهرية،