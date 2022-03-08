كل عام وأنت جميلة وملهمة..مغردون يحتفلون بالمرأة في يومها العالمي عبر السوشيال ميديا

نصف المجتمع وتتولى مهمة إعداد النصف الآخر كي يصبح إنسانا ذو شأن، في يومها الثامن من مارس، يحتفل العالم بالأنثى، أمًا، زوجة، ابنة، ومن أجل الاحتفاء بهذا اليوم تصدر هاشتاج #اليوم_العالمي_للمرأة الموافق 8 مارس ، محركات البحث على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك عدد كبير من المغردين رسائلهم التي نسلط الضوء على عدد منها.

“سيدات مصر” تستشهد بكتاب شريف عامر "عزيزتي ليلى"

نشرت صفحة سيدات مصر رسالة لكل نساء العالم جاء فيها :"في اليوم العالمي للمرأة، كل عام وأنتن جميلات، ملهمات، مشرقات"

وتابعت: "في اليوم العالمي للمرأة، إليكِ وإلي كل نساء العالم، الشرقيات منهن خاصة، إلي كل زوجة وأم وأخت و إبنة وصديقة، إلي كل سمراء وخمرية وبيضاء، إلي كل طالبة وموظفة وربة بيت، إلي كل طفلة وصبية وعجوز، إلي كل عزباء ومتزوجة ومطلقة وأرملة، إلي كل محجبة ومنتقبة ومنسدلة الشعر، إلي كل إمرأة كان قدرها أن تنتمي لمجتمعات التسلط وما زالت علي قيد الإبتسامة و الجمال والقوة، كل عام و أنتن بخير يا جميلات".

مايا مرسى: حفيدات الفراعنة "قوة عزيمة إصرار"

وعبر حسابها الرسمي، نشرت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تهنأتها الخاصة وجاء فيها "حفيدات الفراعنة.. المرأة المصرية..البنت المصرية.. القوة، والعزيمة، الإصرار والتحدي كل عام وأنتن بخير".



رضوى الشربيني تتوجه بالتهنئة للسيدات:

توجهت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" والمعروفة بالدفاع عن حقوق المرأة، بالتهنئة إلى جميع السيدات في مصر قائلة "في اليوم العالمي للمرأة.. كل سنة وانتي قوية وناجحة يا أحلى حاجه حصلت في الدنيا".

نانسي عجرم تتقدم بالتهنئة باعتبارها سفيرة للنوايا الحسنة:

وجاء في تغريدة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة قائلة: "وبصفتي سفيرة للنوايا الحسنة لدى يونيسيف أود أن أقول لكل إمرأة أنتي رائعة تطلعي دائما نحو الأعلى وآمني بأحلامك".

راغب علامة: "المرأة هي الحياة":

لم يتوقف الاحتفاء بالمرأة عن السيدات فقط، وإنما عدد كبير من الرجال شاركن النصف الآخر في الاحتفاء بيومهم العالمي، ولعل في مقدمتهم الفنان راغب علامة الذي حرص على أن يكون من بين المغردين في هذا اليوم المميز، حيث قال "المرأة هي سر الحياة، هي الحب والعطاء، والتضحية والجمال" كما توجه للمرأة في يومها العالمي باطيب التمنيات.

تغريدات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي:

احتفى حساب باسم كرستين عادل باليوم العالمي للمرأة حيث نشرت على حسابها بموقع "توتير" تويته جاء فيها "تحية إلى كل إمرأة عربية وتحية لكل رجل يحمي المرأة من العنف ويحترمها في مجتمعنا العربي".

ونشر حساب آخر على موقع تويتر: "كونك إمرأة عليكي أن تعملي أنك جنة، أنك نصف الحياة، أنك البياض، أنك فصل الربيع، وقطرة غيث على أرض كالحة".

ومن "تويتر" إلى "فيسبوك"، نشر حساب يحمل اسم "نفين درويش" احتفالا باليوم العالمي للمرأة "كسر التحيز.. يحمل اليوم العالمي للمراة هذا العام شعار كسر التحيز.. كل الاحترام والتقدير والمحبة لجميع النساء على قيادتهن وإنجازاتهن في جميع القطاعات والصناعات".

وتابعت: تمكين المرأة هو تمكين الإنسانية ويمكننا كسر التحيز في أماكن العمل لدينا، معًا، يمكننا جميعًا كسر التحيز في اليوم العالمي للمرأة.

واستشهدت سامية علام بأغنية أنغام: "مبحبش أبان مغلوبة ضعيفة وصورتي ف نظر الناس تتهز وﻻ حد يشوفني يقول مسكينة ياعيني عليها وملهاش حظ".