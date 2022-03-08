الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 34 محضرًا تموينيًا خلال حملة رقابية بمركز مطاي بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع الجهات المعنية حملة تموينية ورقابية مكبرة، علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها. 

وأوضح خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملة أسفرت عن تحرير 34 محضرًا متنوعًا، وضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة، وبعض المنتجات الغذائية ومواد الطلاء بدون فواتير، وتحرير محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحاضر أسعار، وشهادات صحية، ومنتجات مجهولة المصدر، كما تم التحفظ علي طن جبنة تحت التصنيع، ومصادرة عدد من المواد الغذائية تحرر عن المخالفات المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبيها. 

275249403_263553219283361_2787179258805331121_n
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

274919695_263553142616702_7513710392225178367_n
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات جاءت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، وإدارتي الصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية مشيرا إلي حرص الوحدة المحلية على فرض الرقابة التموينية وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وعدم استغلال احتياجات المواطنين والتأكد من صحة وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية حرصًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بصفة دورية سواء بالمدينة أو القرى التابعة لها حتي يتحقق الانضباط التمويني. 

275254093_263553185950031_8170404767789776006_n
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز 
المنيا تحرير مخالفات تموينية حملات رقابية علي الأسواق والمخابز البلدية بمركز مطاي خالد عبد الرءوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-3-2022

«السكة الحديد»: بشتيل محطة نهائية وتوفير وسائل نقل للركاب حتى «رمسيس»

«السياحة» تطلق رحلات توعوية وندوات تعريفية لتنشيط السياحة الداخلية

«بيزنس ستاندرد»: بنجلاديش تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

تحرك برلمانى حول إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجى كلية العلوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران