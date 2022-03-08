تحرير 34 محضرًا تموينيًا خلال حملة رقابية بمركز مطاي بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع الجهات المعنية حملة تموينية ورقابية مكبرة، علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأوضح خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملة أسفرت عن تحرير 34 محضرًا متنوعًا، وضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة، وبعض المنتجات الغذائية ومواد الطلاء بدون فواتير، وتحرير محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحاضر أسعار، وشهادات صحية، ومنتجات مجهولة المصدر، كما تم التحفظ علي طن جبنة تحت التصنيع، ومصادرة عدد من المواد الغذائية تحرر عن المخالفات المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبيها.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات جاءت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، وإدارتي الصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية مشيرا إلي حرص الوحدة المحلية على فرض الرقابة التموينية وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وعدم استغلال احتياجات المواطنين والتأكد من صحة وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية حرصًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بصفة دورية سواء بالمدينة أو القرى التابعة لها حتي يتحقق الانضباط التمويني.