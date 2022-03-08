النيابة تطلب تحريات المباحث في طعن منادي سيارات لزميله في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، التحقيق في طعن منادي سيارات لزميله بسبب خلافات حول تحميل المواطنين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين مناديي سيارات وتعدى أحدهما على الآخر بسلاح أبيض.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بوصول “أحمد. م. ع. ا” 19 سنة منادي سيارات ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشقى سوهاج الجامعي، مصاباً بجرح قطعي أعلي البطن من الناحية اليسرى واشتباه نزيف داخلي.



وبسؤاله اتهم “منتصر. م. ع. ص” 20 سنة منادي سيارات ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بسبب خلاف علي أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة عبارة سلاح أبيض، بإرشاد المتهم وتحرر عن المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.