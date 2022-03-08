وزير التعليم العالي يستعرض نتائج المائدة المُستديرة لأصحاب الأعمال بجامعة السادات

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول نتائج المائدة المُستديرة الخامسة لأصحاب الأعمال بجامعة مدينة السادات

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، حول تنظيم المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، مُناقشات المائدة المُستديرة الخامسة لأصحاب الأعمال، بمشاركة أكثر من 15 شركة ومؤسسة صناعية كُبرى بمدينة السادات، بحضور الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد شوقي مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، وممثلين عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من أصحاب الأعمال بمدينة السادات.

وأفاد التقرير بأن المناقشات تناولت موضوع “تفعيل الشراكة بين مجتمع رجال الأعمال وجامعة مدينة السادات ونوعية التدريبات المطلوبة لسوق العمل والتي يُقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني”.

وأضاف التقرير أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعة مُمثلة في مركز التطوير المهني، وبين مدارس المتفوقين بمدينة السادات ومؤسسة منتسوري هاوس، وتم الاتفاق على تفعيل الشراكة مع الجهات المُجتمعية، من خلال عقد بروتوكولات للتعاون مع العديد من القطاعات بمدينة السادات.

وأوضح التقرير الدور الهام الذي يؤديه المركز الجامعي للتطوير المهني لبناء القدرات للطلاب والخريجين، ودور الجامعة في تقديم الخدمات التي يتطلبها المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة بالمدينة والإقليم، والعمل على مُكافحة البطالة وإعداد الخريجين؛ لاكتساب المهارات التي يطلبها سوق العمل.

وأبرز التقرير أهمية المُشاركة في منتدى التوظيف الافتراضي والذي يُقام خلال مارس الجاري، بمشاركة كُبرى الشركات والبنوك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومراكز التطوير المهني بالجامعات، مما يتيح مساحة أكبر للخريجين للتعرف على سوق العمل والحصول على فرص عمل في هذه المؤسسات المشاركة.

ومن جانبه، أكد دكتور شريف شوقي، أن المركز قام بتوفير أكثر من ٤٥٦ فرصة عمل في العديد من القطاعات والتخصصات المختلفة، وساهم في تأهيل الطلاب ليكونوا على قدر عالٍ من الكفاءة والمهارة المطلوبة لسوق العمل.