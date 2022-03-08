الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رياح وتقلبات جوية بالإسكندرية.. و«الصرف الصحي» ترفع حالة الطوارئ

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

 أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من صباح اليوم، و لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، مؤكدًا على استمرار أعمال التطهير للشنايش و المطابق و تخفيض مناسيب محطات الرفع و أعمال رفع الكفاءة.
وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي، أنه تم توقف الإجازات و الراحات و تواجد القيادات أو نوابهم على مدار الساعة، خلال فترة التقلبات الجوية، استعداداً لأن تشهد محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح تصل سرعتها إلى  25-30 كم/ ساعة ومع فترة الظهيرة تبدأ سقوط الأمطار الخفيفة تزيد شدتها تدريجيا  لتكون متوسطة الشدة مع دخول فترات الليل وخاصة على شمال و شرق المحافظة بنسبة حدوث 50% تقريبا.
وشدد «نافع» علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.
كما أكد رئيس صرف صحي الإسكندرية على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

شركة الصرف بالاسكندرية حالة عدم الاستقرار التقلبات الجوية هيئة الأرصاد الجوية الأجهزة التنفيذية

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وائل لطفي

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