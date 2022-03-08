سفير إيطاليا: الجزائر ستبقى مورد الغاز الرئيسى لبلدنا

قال سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، إن الجزائر ستبقى المورد الأساسي لإيطاليا بالغاز بغض النظر عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأوضح السفير خلال فعالية تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية الإيطالية بالبرلمان الجزائري، أن "الجزائر ستبقى المورد الرئيسي والاستراتيجي لبلده"، مؤكدا أن "الجزائر شريك مهم لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وستحافظ على هذه المكانة مهما كانت الظروف".

يذكر أن سفير روسيا في الجزائر، إيغور بيلياييف، قال إن العلاقات الجزائرية الروسية لن تتأثر بأي زيادة محتملة في ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا.

وأوضح في حديثه مع صحيفة "ليكسبريسيون" الجزائرية الصادرة بالفرنسية، أن بلاده تنظر إلى زيادة ضخ الغاز الجزائري نحو القارة الأوروبية كـ"مسألة تجارية بحتة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ٣٢ إصابة جديدة، وحالتي وفاة، فيما تماثل ٣٤ مريضا للشفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٢٩٧ حالة، من بينها ٣٢ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٨٩٨ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٥٧ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١١ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٣٧ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٠ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وأحصت ولاية واحدة أزيد من ١٠ حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.