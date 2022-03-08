صحيفة: الحرس الإيرانى خطط لاغتيال مستشار الأمن القومى الأمريكى

قالت صحيفة The Washington Examiner الأمريكية، إن هناك مخطط مدعوم من الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون.

وأضافت الصحيفة، أن اثنين على الأقل من الإيرانيين المنتمين إلى فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني خططا لتنفيذ العملية، وفقًا لمسؤول بوزارة العدل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، أن الوزارة تمتلك أدلة ضد الإيرانيين، لكن مسؤولي إدارة بايدن يرفضون توجيه اتهامات علنية إليهم.

وأضافت أن سبب رفض الأمريكيين توجيه اتهامات مباشر للحرس الثوري سببه خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة مساعيهم للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، والذي يقترب حاليًا من الانتهاء في مفاوضات فيينا في النمسا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 201 حالة وفاة و5586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى سبعة ملايين و89 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 137948 وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و730 ألف حالة، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.