جونسون يعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بأكثر من 230 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون جنيه استرليني (أكثر من 230 مليون دولار).

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الكندي والهولندي، قال جونسون إن "بريطانيا ستنضم إلى هولندا وكندا في مجموعة دعم دولية لأوكرانيا لتنسيق جهود المجتمع الدولي لتقديم مساعدة طويلة الأجل"، وحث الدول الأخرى على الانضمام.

وأضاف: "بعد 12 يوما، من الواضح بالفعل أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أخطأ في التقدير. لقد قلل من تقدير مقاومة الأوكرانيين، وقلل من شأن زعيمهم وقلل من أهمية وحدة الغرب"، مشددا على "أننا سنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتعزيز تلك الوحدة في الأيام المقبلة لضمان فشل بوتين في هذا الغزو الكارثي لأوكرانيا".

وعلي صعيد آخر ، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وفقا لما نقلته صحيفة التلجراف البريطانية إن بريطانيا ترى ضرورة ضمان سلامة محطات الطاقة النووية الموجودة على الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "أعتقد أنه سيكون من المهم للغاية أن يكون هناك نوع من نظام الحماية لمحطات الطاقة هذه، وهو نظام من شأنه أن يسمح للهياكل الدولية، مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمراقبة مستوى النشاط الإشعاعي على الأرض"، معربا عن القلق من احتمال تكرار كارثة تشيرنوبيل.

وأضاف: "علينا أن نوضح للكرملين أن كارثة نووية في منشأة مدنية في أوكرانيا، تشيرنوبيل جديدة، ستكون كارثة لروسيا ولكل الآخرين".

يأتي هذا فيما صف رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،، النيران التي اندلعت في منشأة «زابوريجيا» الأوكرانية النووية بعد قصفهابالمروعة.

وقال مدير الوكالة الذرية، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث قصف منشأة نووية في أوكرانيا، إن صواريخ أصابت مبنى مجاورا لمكان 6 مفاعلات نووية في "زابوريجيا"، منوهًا أن القوات الروسية تقدمت الليلة الماضية نحو منشأة "زابوريجيا"، وذلك بحسب ما نشرته قناة العربية في نبأ عاجل".

وتابع مدير الوكالة الذرية: “هناك 4 منشآت نووية كبيرة في أوكرانيا.. وننسق مع وكالة المراقبة النووية في أوكرانيا”.