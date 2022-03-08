بوريل: طلبت من الصين المساعدة فى تحقيق وقف لإطلاق النار فى أوكرانيا

ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أنه طلب من وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع غير رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي في مدينة مونبلييه الفرنسية: "أجريت محادثات طويلة مع الوزير الصيني، برأيي لا يدور الحديث عن وساطة، لكن من الواضح أن الصين تتمتع بنفوذ لدى روسيا".

وتابع بوريل: "بحثنا الأوضاع الراهنة وأسبابها واستمرارها المحتمل... طلبت من الصين لعب دور محتمل والتحول إلى جزء من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتمرير المفاوضات. من الواضح أن الصين يمكنها أداء دور".

وفي وقت سابق من اليوم أعربت الصين على لسان وزير خارجيتها عن استعدادها للتوسط بين روسيا و أوكرانيا ومواصلة لعب ما وصفته بالدور البناء في تحقيق المصالحة وتحفيز المفاوضات.

وعلى صعيد آخر ، كشف رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل،عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس كل الصيغ للضغط على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا بما فيها التخلي عن توريد الطاقة من روسيا.

وحول بحث مسائل وقف توريد الطاقة من روسيا، قال بوريل قبل بداية الجلسة الجديدة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو: "كما قلت ندرس كل الصيغ الممكنة"، وفقًا لما نقلته "إنترفاكس" الروسية.

وفي سياق آخر ، وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، هجوم روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بأنه "طيش".

ودعا ستولتنبرج روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا والانخراط في جهود دبلوماسية لتسوية الصراع.

وجاءت تصريحات الأمين العام مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل