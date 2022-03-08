الحكومة الموريتانية: نتابع باهتمام بالغ المفقودين فى مالى

أكدت الحكومة الموريتانية متابعتها باهتمام بالغ، المعلومات التي تؤكد فقدان الاتصال بعدد من مواطنيها في الأراضي المالية.

وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية -في بيان- أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعلى جناح السرعة للتأكد من مصير المواطنين المفقودين، وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم.

وأضاف البيان، أن الحكومة تؤكد لذوي المفقودين وللرأي العام أنها تبذل أقصى الجهود وتقوم بالاتصالات والإجراءات اللازمة والحازمة، لمعرفة حقيقة وضعية هؤلاء المواطنين، وسيتم الكشف أولًا بأول عن أي معلومات للرأي العام ولأهالي المفقودين فور التأكد من مصداقيتها.

وجددت الحكومة مطالبتها للجميع بالالتزام بالحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى تلك المناطق الواقعة خارج الحدود وفي بلد يمر حاليًا بظرفية خاصة في إشارة مالي المجاورة.

وأفادت مصادر بأنه منذ يوم أمس في شرق موريتانيا على الحدود الموريتانية المالية فقد الاتصال بنحو 20 شخصًا، وتضاربت الأنباء حول مصيرهم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

وبحسب بيان للصحة الموريتانية، بلغ إجمالي حالات الإصابة 58649، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 57639، أما الوفيات فبلغت 980، وذلك منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.