الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية يسلمان عقود عمل لذوى الإعاقة.. اليوم

محمد سعفان وزير
محمد سعفان وزير القوى العاملة

يشارك الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، في تسليم 25 عقد عمل لذوي الإعاقة و25 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الغربية، وذلك في حضور المحافظ الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وأكد الدكتور طارق رحمي ،محافظ الغربية، أن هذه العقود لذوي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار حرص الدولة علي الاهتمام بذوي القدرات الخاصة.

وأشار المحافظ إلى اهتمام المحافظة الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في كافة المجالات بالمجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم بمختلف المجالات، خاصة في ظل الاهتمام الكامل بهم من القيادة السياسية، وكافة مؤسسات الدولة لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للارتقاء بواقع ذوي الهمم ومنحهم حقوقهم وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع.

وزير القوي العاملة تسليم داعش عمل الاعاقة للعمالة غير المنتظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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