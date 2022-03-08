الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في اليوم العالمي للمرأة.. مشاهير اعترفن بدور زوجاتهم في نجاحهم

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة

«البنت زى الولد.. مهش كماله عدد».. تحتفل نساء العالم بومهم، وفي هذا اليوم، يسعى الكثير من الرجال للثناء والعرفان بدور المرأة في حياتهم.

 

يهدف اليوم العالمي للمرأة، إلى تركيز الاهتمام العالمي على حالة المرأة عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين والتحيز والقوالب النمطية والتمييز، فهدفها هو جعل العالم أكثر تنوعاً وإنصافاً وشمولاً بالنسبة لهم، ففي السطور التالية نرصد أبرز المشاهير والنجوم الذين أشادوا وصرحوا بدور زوجاتهم وأمهاتهم في حياتهم بشكل كبير.

 

آسر ياسين:

" أتمنى لك مزيد من الحياة والضحك معا".. يعتبر الفنان أسر ياسين من النجوم الذين يعبرون عن شكرهم وحبهم لزوجتهم، فدائمًا ما يصطحبها في الكثير من المهرجانات الفنية.

 

«دائمًا سندي في كل حاجة».. وصف اسر ياسين زوجتة في أكثر من لقاء تلفزيوني بأنها دائمًا السند له، بل والداعم والناصح له في الكثير من القرارات الفنية بالنسبة له.

 

محمد فراج:

استطاع محمد فراج وزوجته بسنت شوقي في خطف الأنظار طوال الفترة الماضية، فدائمًا ما كان يغازلها ويوصفها بالكثير من الكلمات والجمل الرومانسية.

 

«إذا كانت هذه آخر مرة تريني فيها ماذا ستقولين لي؟».. كان هذا سؤال يسنت شوقي لزوجها، الذي اكتفى بالبكاء في إشارة منه أنها كل الحياة بالنسبة لها.

 

محمد صلاح:

«أهم ضلع في مسيرة نجاحي».. هكذا وصف النجم محمد صلاح زوجته خلال تصريحاتة الأخيرة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة".

 

عبر نجم ليفربول عن مدى حبه لزوجتة، في الكثير من المناسبات، أخرها عندما جعلها تتسلم جائزة القدم الذهبية، حيث أكد أن هذا التصرف ما هو إلا اعتراف منه بدورها في الانجاز الذي وصل إلية، قائلًا:«الأضواء مش متسلطة عليها فحبت أعطي لها جزء من حقها».

 

محمد ممدوح:

يعتبر النجم محمد ممدوح من النجوم الذين دائمًا ما يعترفون بفضل زوجته علية، فمؤخرًا اصطحبها لاستلام جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "الو صدام".

 

محمد صلاح محمد فراج بسنت شوقي صاحبة السعادة آسر ياسين محمد ممدوح اليوم العالمي للمرأة

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وائل لطفي

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