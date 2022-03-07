الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الفيوم» تشارك في مسابقة أفضل وسيلة تعليمية على مستوى الجمهورية

تعليم الفيوم
تعليم الفيوم

نظم مكتب تنمية العلوم بالتعاون مع الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة أفضل وسيلة تعليمية وأفضل جهاز يخدم البيئة، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تم تنفيذ المسابقة بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم بتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وحضور المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم وهشام أبوعوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وفريق العمل بتوجيه عام العلوم بالمديرية والإدارات التعليمية، و ايمان محمد أبو الحسب موجه عام العلوم .

تهدف المسابقة إلى ابتكار وسيلة تعليمية تخدم المناهج المقررة في مادة العلوم باستخدام أدوات بديلة وبسيطة، وابتكار جهاز من إعادة تدوير نفايات البيئة والمحافظة عليها في ترشيد استهلاك الماء أو الكهرباء.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) ونوعيات التعليم المختلفة (عام وفني) على مستوى الجمهورية.

تم تنفيذ المسابقة وعرض المشروعات المتقدمة على مستوى المحافظة.

تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم يشارك مسابقة أفضل وسيلة تعليمية مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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