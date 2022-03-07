النيابة تستعلم عن حالة خفير أصيب بطلق ناري في منشأة القناطر

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة خفير أصيب بطلق ناري أطلقه عليه عامل بمنطقة منشأة القناطر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة خفير خاص بطلق نارى، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بمنشأة القناطر.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل وراء إطلاق النار على المجنى عليه، بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المصاب والجانى، وأن والد المتهم تم قتله منذ عدة أشهر، بسبب الخصومة بين العائلتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.