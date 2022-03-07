الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيفا يسمح للاعبين والمدربين الأجانب في روسيا وأوكرانيا بالانتقال إلى أندية أخرى

فيفا
فيفا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السماح للاعبين والمدربين الأجانب العاملين بالدوري الروسي، العودة إلى ديارهم في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وأوضح فيفا في بيان عبر موقعه الالكتروني، اليوم الاثنين، أن أنه في حال لم تتوصل الأندية التابعة للاتحاد الروسي لكرة القدم لاتفاق مكتوب مع لاعبيهم ومدربيهم الأجانب قبل أو بحلول العاشر من مارس الجاري، يحق للاعبين والمدربين الأجانب فسخ عقودهم مؤقتا مع أنديتهم حتى نهاية الموسم في روسيا في 30 يونيو 2022.

واتخذ فيفا نفس القرار بالنسبة للاعبين والمدربين الأجانب المحترفين في الدوري الأوكراني، المتوقف حاليا بفعل الحرب الدائرة، والذي كان من المقرر أن ينتهي أيضا في 30 يونيو، وفق الوكالة الألمانية.

وأشار فيفا إلى أن اللاعبين الذين سيتم فسخ عقودهم بشكل مؤقت حتى 30 يونيو 2022، سواء في روسيا أو أوكرانيا يحق لهم التوقيع لأي ناد أخر دون وجود أي عواقب لهذا الأمر.

وفي وقت سابق اليوم طلب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) من فيفا السماح للاعبين الأجانب في روسيا بالرحيل عن أنديتهم بشكل نهائي في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وقدم فيفبرو ومنتدى الدوريات العالمية بيانا مشتركا إلى فيفا للسماح للاعبين المحترفين في روسيا بفسخ عقودهم مع أنديتهم.

وقرر منتدى الدوريات العالمية الذي يمثل الدوريات الأوروبية، استبعاد الدوريات الكبرى في روسيا من عضويته.

وكتب يوناس باير هوفمان الأمين العام لفيفبرو وجيروم برلوميتيه الأمين العام لمنتدى الدوريات العالمية، إلى فيفا الأسبوع الماضي بهدف السماح للاعبين الأجانب المحترفين في روسيا بنقل تجربتهم الاحترافية إلى دول أخرى.

يشار إلى أنه الإثنين، الماضي أعلن الاتحادان الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي للعبة (يويفا)، استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية حتى إشعار آخر.

وبموجب تلك الخطوة سيتم استبعاد منتخب روسيا للرجال من المشاركة في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بجانب استبعاد منتخب السيدات من المشاركة في يورو 2022.

ويترتب على هذا القرار إقصاء سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي، حيث كان من المقرر أن يلاقي لايبزج الألماني في دور الستة عشر.

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