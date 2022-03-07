التموين: مصادرة السلع المضبوطة لدى التجار المخالفين

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن النائب العام المستشار حماده الصاوي أصدر قرارًا اليوم بمصادرة السلع التي يتم ضبطها لدى التجار المخالفين وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية.

وحذر خليل، خلال مداخله هاتفيه مع برنامج (على مسئوليتي) أن أي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار سيواجه عقوبات الحبس والتي تصل إلى أن عامين وغرامة مالية تصل إلي مليون جنيه.

وأضاف أن وزارة التموين تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية، لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع تشديد الرقابة في السوق، مؤكدًا أن حملات الرقابة ضبطت حالات امتناع عن البيع، وأخرى تغيير في الأسعار منها ضبط 150 طن دقيق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار بعض السلع، منها على سبيل المثال الأرز لأنه إنتاج محلي.

و أوضح خليل أن السلع المطروحة في السوق المحلي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، مع وجود تخفيضات تصل لـ20% مقارنة بالأسواق.