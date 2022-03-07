الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: ماس كهربائي وراء نشوب حريق بعقار من 12 طابقًا بفيصل

حريق بعقار
حريق بعقار

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على  حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع  في عقار مكون من 12 طابقا بمنطقة فيصل. 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع متفرع من شارع حسن محمد بمنطقة فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وإسعاف لمكان الحادث، وتبين نشوب حريق بالطابق العاشر لعقار مكون من 12 طابقا وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المعاينة الأولية حريق شقة فيصل الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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