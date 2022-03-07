التحريات: ماس كهربائي وراء نشوب حريق بعقار من 12 طابقًا بفيصل

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع في عقار مكون من 12 طابقا بمنطقة فيصل.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع متفرع من شارع حسن محمد بمنطقة فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وإسعاف لمكان الحادث، وتبين نشوب حريق بالطابق العاشر لعقار مكون من 12 طابقا وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.