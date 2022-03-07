الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الثقافة السينمائية» تواصل تقديم عروض برنامج الفانوس السحري (صور)

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قدمت الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، اليوم الإثنين، عددًا من العروض السينمائية ضمن برنامج الفانوس السحري بقرية إلياس بوادى النطرون ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وتضمنت عرض أفلام رسوم متحركة ضمن فعاليات برنامج نادى السينما لذوى الهمم، والذى تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية أسبوعيًا بدور الرعاية ومدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث عرض اليوم أفلام رسوم متحركة بجمعية أيادى بحدائق الزيتون.

 يأتي  ذلك في إطار الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التي تجريها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

وعرض خلال فعاليات اليوم،  فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، محمد سلام، شريف دسوقى، تأليف لؤى السيد، اخراج محمود كريم .

“ماما حامل”.. فيلم من إنتاج 2021، وتدور أحداثه حول أسرة تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد حمل الام وانجابها تؤام، رغم كبر سنها مما يثير غضب أبناءها المتزوجين، لذا تقع خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهما أسرة وأطفال مثل كل الشباب.

كما يستكمل برنامج الفانوس السحري، فعالياته ببيت ثقافة زنين يوم 10 مارس، وفى بيت ثقافة صول يوم 17 مارس.

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الإدارة العامة لثقافة السينمائية الفنان تامر عبدالمنعم عروض سينمائية برنامج الفانوس السحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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