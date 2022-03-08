الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

يتزوج بـ 72 من حور العين.. صفات الشهيد فى خطبة الجمعة المقبلة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

من المقرر أن يتحدث أئمة وزارة الأوقاف بجميع المحافظات، الجمعة المقبلة، صفات الشهيد بعدما نشر عدد كبير من الدعاة خطبتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل مجموعات الأئمة.

من جانبه، كتب الدكتور محمد عامر،الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، خطبته عن "الشهيد" قائًلا:" إن الشهادة رتبة تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ".

وأضاف عبر منشور له على صفحته الرسمية على"فيسبوك"أن الشهادة في سبيل الله درجة عالية لا يَهبُها الله إلا لمن يَستحقُّها، فهي اختيار من العلي الأعلى للصفوة من البشر ليَعيشوا مع الملأ الأعلى، ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾.

 

مكانة الشهيد يوم القيامة

وأكد أن الشهيد يُحتفى به في الآخرة حفاوة عظيمة، ولا يخرج من الدنيا إلا بمواكب كريمة، الناس تبكي والشهيد يضحك، والناس في فزع والشهيد في الجنة يرتع، وفده كريم، وأمره عظيم، دخوله الدنيا كما الناس، وخروجه تحتبس له الأنفاس، حيث يموت الناس والشهيد لا يموت، يبكي الناس، والشهيد يبتسمٌ في وجه الردى يضم الموت بصدر فيه لوعة الإيمان تحترق شوقاً للقاء ذوات الدلّ من الحور الحس اللاتي كأنهن الياقوت والمرجان.

صفات الشهيد

وأوضح أن الشهيد هو من خير الناس منزلاً  دمه مسك يحلّى من حلية الإيمان هو من أُمناء الله في خلقه، روحه في جوف طير أخضر يرِد أنهار الجنة ويأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش يأمن من الصعقة، يأمن من الفزع الأكبر، يُشفّع في سبعين من أقاربه، يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، يلبس تاج الوقار، الياقوته فيه خير من الدنيا وما فيها، هو من أول من يدخل الجنة، يكلمه الله كفاحاً دون حجاب، يسكن الفردوس الأعلى في خيمة الله تحت العرش لا يفْضله النبيّون إلا بدرجة النبوة.

 

أنواع الشهداء

ليس الشهيد هو من قُتل في ساحات الحرب فقط ، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . قَالَ :(إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ)، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :(مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ)، وزاد في رواية (وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ).

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