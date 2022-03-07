الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد المدرسة الفكرية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة التربية الفكرية والإعداد المهني بدسوق، التابعة للإدارة التعليمية بدسوق، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب بالمدرسة، والوجبات التي تقدم لهم، ومستوى نظافة المدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة غرف الإعاشة، وحجرات إقامة الطلاب، وتفقد مطبخ المدرسة، والملعب ، وأثنى على خالد القرضاوي، مدير المدرسة، ومشرفي المبيت، كما اطمأن على وسائل الأمان بالمدرسة.

وأدار  وكيل الوزارة جلسة حوارية مع الطلاب، واطمأن على حسن معاملة المعلمين ومدير المدرسة والمشرفين لهم، والعناية بهم، كما اطمأن على  مستوى النظافة بغرف الإعاشة، وغرف الإقامة، ونظافة الأسرة، كما اطمأن على مستوى النظافة بالمطبخ ودورات المياه.

واستمع وكيل الوزارة لعدد من الموهوبين من الطلاب في عدد من المجالات، مشيداً بأدائهم، مؤكداً أنه سيكون في تواصل مستمر بهم، و سيكرر زيارته لهم، للاطمئنان عليهم، وتكريم المتميزين، موجها إدارة المدرسة والمشرفين، باكتشاف المواهب، والاهتمام بجميع الأطفال، لأنهم يستحقون كل أوجه الرعاية.

ومؤخرا ، تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة الحلافي الابتدائية المشتركة التابعة لادارة سيدي غازي التعليمية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، و تسليم الكتب للطلاب.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم، الطلاب فيما درسوه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية ،كما تفقد وكيل الوزارة معامل المدرسة، مثنيا على تفاعل الطلاب والطالبات مع معلميهم،

وأشاد وكيل الوزارة بمستوى الطلاب التعليمي، موجهاً بممارسة الأنشطة الطلابية، والتشديد في تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتطهير الفصول بصفة مستمرة، كما وجه لجان إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتوجيه العاملين بالمدارس بتفادي أي سلبيات، وذلك من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية والعمل علي تطويرها أيضا  بشكل مستمر طوال الوقت 

طلاب تعليم مدرسة دسوق كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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