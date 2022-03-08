شيماء سيف وغادة عادل فى بوسترات دعائية منفردة لـ «أحلام سعيدة»

طرحت منصة "واتش أن" بوسترات دعائية منفردة للأبطال مسلسل "أحلام سعيدة" العمل المشاركين في المسلسل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وظهر خلال البوسترات الدعائية الفنانة شيماء سيف التي ظهرت بشكل كوميدي وهي تمسك هاتفها المحمول، في دلاله على قصة العمل، التي تدور في إطار اجتماعي بحت.

شيماء سيف

كما ظهرت غادة عادل على بوستر العمل وطلت بشكل مبني على "الساسبنس"، وهي إحدى بطلات العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان.

غادة عادل

واستأنفت مؤخرًا يسرا، تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "أحلام سعيدة" والذي تجسد فيه شخصية مدرسة فى مدرسة إنتر ناشونال، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد شفائها من فيروس كورونا وعودتها لمزاولة نشاطها الفنى مجدداً، وذلك بعد فترة عزل استغرقت 20 يومًا في المنزل، وخلال هذه الفترة صور المخرج عمرو عرفة عدد من المشاهد بباقي الأبطال حتى تعود يسرا.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014. وروّجت الفنانة يسرا، لمسلسل “أحلام سعيدة” المقرر عرضه في رمضان 2022، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”. ونشرت يسرا، صورا لبوستر الإعلان عن المسلسل، وعلقت كاتبة: “انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، في مسلسل #أحلام_سعيدة في رمضان 2022 على شاهد”.

ونشرت يسرا، صورا لبوستر الإعلان عن المسلسل، وعلقت كاتبة: “انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، في مسلسل #أحلام_سعيدة في رمضان 2022 على شاهد”.