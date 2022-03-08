خطيب بالأوقاف يجيب.. هل يجوز كشف وجه الميت فى القبر؟

جدل كبير أثير حول سؤال طرح من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كشف وجه المتوفى في القبر، حيث قال البعض بأنه يجوز كشفه، بينما أكد آخرون على عدم كشفه، وبين هذا وذاك حدث غضب كبير وانهالت موجة من التعليقات التي تؤيد الرأيين.

وحول فتوى هل يجوز كشف وجه الميت في القبر أم لا؟ قال الشيخ محمد يوسف الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الشافعية قالوا: يجوز كشف الخد الأيمن للميت وذالك لأن سيدنا عمر بن الخطاب طلب من إبنه عبدالله ذالك، ولكن الراجح لا يكشف الوجه إلا أن يكون محرما لقول الحبيب "كفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".

ما فضل صلاة النافلة في المنزل؟

وعلى الجانب الآخر، أجاب الشيخ يوسف على فتوى أخرى من أحد المتابعين داخل مجموعات الفتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حول فضل صلاة النافلة في البيت، حيث أكد على أن ثواب صلاة النافلة في البيت أفضل من ثواب صلاتها في المسجد بخمس وعشرين مرة.

‏واستدل بما جاء عن صهيب الرومي أن النبي ﷺ قال: "صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدِل صلاته على أعين الناس خمسا وعشرين".

هل تجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟

ورد على سؤال ورد إليه أيضا حول حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة، فأكد على أن الحنفية ترى أن القراءة من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية، بينما ذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، إلى أن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة مطلقًا سواء في ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تُفْسِد الصلاة؛ لأنها عبادة انضافت إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تَشَبُّهٌ بصنيع أهل الكتاب.

وأشار إلى أن المفتي به في مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف.