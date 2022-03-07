إيداع المتهم بدهس 3 أطفال في 6 أكتوبر بدار الرعاية

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الاثنين، بإيداع الطفل قائد الأتوبيس المتسبب في دهس 3 أطفال بمدينة 6 أكتوبر في دار رعاية لمدة 7 أيام، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بمدخل مساكن 103 بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يستقله طفل في بداية العقد الثاني من عمره، ودراجة بخارية مما تسبب في وفاة طالبين وإصابة فتاة شقيقة أحد المتوفين، وجري نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابة إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات علي الطفل والأتوبيس المتسبب في الحادث وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.