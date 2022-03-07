الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى فعاليات اليوم الثانى للأسبوع البيئى الخامس

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات اليوم الثاني للأسبوع البيئي الخامس، الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة من 6 حتى 9 من مارس الجارى، وذلك بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إن الأسبوع البيئي الخامس يلقي الضوء على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية فى تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لدي طلبة الجامعة، كونهم عماد التنمية فى المستقبل ويقع على عاتقهم المحافظة على البيئة من مظاهر التلوث، مضيفاً أن الأسبوع يتضمن سلسلة من النشاطات التثقيفية والتوعوية الموجهة لكل منسوبي الجامعة، لترشيد السلوك البيئي، وزيادة المعرفة بكيفية التعامل مع المشكلات البيئية لمحاولة معالجتها وحلها على أسس علمية سليمة.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئي، أن رئيس الجامعة شارك في أعمال التشجير التي نفذت أمام مقر كلية الحقوق والتربية، وذلك تأكيدًا على أهمية التشجير فى تحسين المظهر العام من خلال إضفاء نوع من الجمال والبهجة وانعكاس ذلك على نفوس منتسبي الجامعة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، كما تم افتتاح الخيمة التمريضية للاسعافات الأولية أمام مقر كلية الآداب، والتى تقدم خدمات صحية وتعليمية عن كيفية التعامل مع العديد من الأمراض والحالات الطارئة، مثل قياس السكر والضغط، والتدريب على الإسعافات الأولية فى حالات الإغماء، الحروق والكسور، وكذلك الإنعاش القلبى الرئوي، وأيضاً التدريب على الحقن بأنواعه.

وأشار الدكتور محمد توفيق المشرف على الأسبوع البيئي، إلى أن فعاليات اليوم الثاني شملت أيضاً افتتاح معرض الكتاب أمام مقر كلية التربية، والذي يضم مجموعة متنوعة من الإصدارات والمطبوعات فى مختلف المجالات، ويهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع لما لها من دور هام فى تنمية معارفهم وبناء شخصياتهم، مضيفاً أنه تم أيضاً تنظيم محاضرة تثقيفية طلابية بعنوان المهارات الحياتية، والتي حاضر بها الدكتور أحمد العمدة وذلك بقاعة كلية الآداب.

مارس رشيد خدمات تحقيق مجتمع القلب جمال تعز

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