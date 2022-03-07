ما حكم صيام شهر شعبان كاملاً؟.. داعية يرد

منذ بدء شهر شعبان، وكثرت الأسئلة حول الصيام فيه وأفضليته عن باقى الشهور، حيث ورد سؤال إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: ما حكم صيام شعبان كاملاً؟

وأجاب عبداللطيف:"يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، حيث روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ، ولفظ أبي داود: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ )، فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله.

وتابع: لكن ورد أن النبي (ص) كان يصوم شعبان إلا قليلاً، حيث روى مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا .

أضاف الداعية بوزارة الأوقاف أن العلماء اختلفوا في التوفيق بين هذين الحديثين: فذهب بعضهم إلى أن هذا كان باختلاف الأوقات، ففي بعض السنين صام النبي (ص) شعبان كاملاً، وفي بعضها صامه النبي إلا قليلاً، بينما ذهب آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكمل صيام شهر إلا رمضان، وحملوا حديث أم سلمة على أن المراد أنه صام شعبان إلا قليلاً، قالوا: وهذا جائز في اللغة إذا صام الرجل أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله .